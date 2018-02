Equipes de busca encontram corpos e escombros do Airbus

A Força Aérea brasileira informou neste sábado que foram encontrados dois corpos e destroços do Airbus da companhia aérea Air France, que fazia o voo 447 e que desapareceu no Oceano Atlântico na noite de domingo levando 228 pessoas do Rio de Janeiro para Paris.

Os restos foram retirados da água a cerca de 900 quilômetros a nordeste de Fernando de Noronha no início da manhã deste sábado, segundo o vice-chefe de Comunicação Social da Aeronáutica, coronel Jorge Amaral.

"Confirmamos que retiramos da água objetos e corpos do voo da Air France", afirmou. "É uma notícia triste, mas é um certo conforto pelo fim da angústia (dos familiares)", acrescentou Amaral em uma entrevista coletiva.

Além dos corpos de homens foram encontrados mais objetos ligados aos passageiros, entre eles, uma mochila contendo um computador e uma maleta de trabalho, de couro, que continha um bilhete de voo da Air France. A companhia aérea francesa já confirmou que o número de reserva que está no bilhete existe.

Também foi encontrada uma poltrona de avião, mas ainda não foi confirmado se esta poltrona seria do voo desaparecido.

Todo o material recolhido será levado primeiramente para Fernando de Noronha e, em seguida, para Recife. As buscas na região continuam.

Especialistas estão a caminho de Fernando de Noronha para ajudar na identificação dos corpos.

Caixas-pretas

Estes objetos foram os primeiros a serem definitivamente ligados ao avião da Air France, quase seis dias depois do desaparecimento.

Alguns destroços que imaginava-se que eram do AF 447 foram avistados no início da semana, mas foi provado depois que os objetos recuperados não eram do Airbus.

Correspondentes afirmam que os esforços da busca também se concentram na procura das caixas-pretas com os registros do voo.

As caixas pretas têm um mecanismo que emite sinais de localização mesmo a 4,3 mil metros abaixo da superfície da água. Não se sabe, porém, se a caixa preta - mesmo que encontrada - sobreviverá à pressão das profundezas.

Autoridades francesas afirmam também que não há garantias de que estes mecanismos ainda estejam presos às caixas pretas, pois podem ter sido separados no impacto da queda.

As autoridades ainda não sabem a causa ou causas do acidente, mas o Airbus estava atravessando uma área de tempestades e turbulência quando desapareceu.

Os representantes do Centro de Investigações e Análises de Acidentes Aéreos da França (BEA, na sigla em francês) afirmaram neste sábado que o Airbus emitiu 24 mensagens automáticas de erros nos sistemas em quatro minutos, antes de desaparecer dos radares.

Na sexta-feira, o ministro da Defesa francês Herve Morin informou que um submarino francês está sendo enviado para se juntar à operação de busca. O submarino tem equipamento de sonar que pode ajudar a localizar as caixas-pretas do Airbus.

Os Estados Unidos também estão enviando equipamentos para ajudar nas buscas.