Equipe que investiga morte de prefeito interroga seqüestradores Agamenon Leopoldino Ferreira e Adriano Vieira dos Santos, os dois homens presos em Mirassol (SP) quanto tentavam seqüestrar o empresário Euclides Faccini Filho, na última quarta-feira, vão ser interrogados neste sábado, em São Paulo, pelas equipes policiais que investigam o assassinato do prefeito de Santo André (SP), Celso Daniel (PT). Agamenon teria o rosto parecido com o do retrato falado de um dos seqüestradores do prefeito, desenhado a partir de informações do empresário Sérgio Gomes da Silva, principal testemunha do crime. A assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Público, único órgão autorizado a divulgar informações sobre as investigações, antecipou que a possibilidade dos dois terem envolvimento com a morte do prefeito "é remota", mas que a polícia está decidida a "não descartar nenhuma possibilidade". Ferreira e Santos foram presos depois de seqüestrarem Facchini Filho, em Votuporanga, 82 quilômetros de São José do Rio Preto, no interior do Estado. Eles colocaram Facchini dentro do porta-malas do carro que usavam, mas uma testemunha viu a movimentação e avisou a polícia, que passou a perseguí-los. Na fuga, o carro capotou na rodovia SP-310, perto de Mirassol. O empresário foi resgatado, os seqüestradores conseguiram fugir, mas foram presos algumas horas depois, na cidade de Bálsamo, que foi cercada pela polícia.