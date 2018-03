Equipe médica diz a Lula que Chávez se recupera bem Em viagem a Cuba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta quarta-feira (30) com Rosa Virginia, filha do presidente da Venezuela, Hugo Chávez e com o chanceler venezuelano, Elias Jaua. Lula também conversou com os médicos que acompanham a recuperação de Chávez em Havana. Segundo nota do Instituto Lula, o ex-presidente foi informado de que Chávez "tem se recuperado bem da cirurgia que fez em dezembro do ano passado".