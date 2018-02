Equipe dos EUA investigará acidente que matou Campos

"Como o acidente envolve um avião fabricado nos EUA, sob as regras do Anexo 13 da Organização Internacional de Aviação Civil, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) do Brasil notificou o NTSB", afirmou o órgão norte-americano em comunicado.

O NTSB destacou que a investigação está sendo conduzida pelo Cenipa e que o órgão brasileiro vai divulgar todas as informações relacionadas ao caso. Monville está acompanhado por consultores técnicos da Administração Federal de Aviação dos EUA e da Cessna Aircraft Company, fabricante do jato Cessna 560XL.