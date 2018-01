Equipe de segurança prepara chegada de Obama ao Rio No momento em que o avião com o presidente norte-americano Barack Obama estava deixando Brasília, por volta das 19h, no campo do Flamengo, no bairro da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, três veículos da comitiva que levará Obama e sua família até o Hotel Marriot, em Copacabana, já estavam posicionados.