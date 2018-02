Equipe de Campos nega que tentou comprar seguidores

A última postagem do @publicidadees antes dessa era de 29 de abril, também falando sobre promoção para comprar seguidores na rede social. "Promoção relâmpago. 50mil seguidores reais no instagram por 800 reais a vista, promoção válida até quarta-feira. Chama por dm", diz o tuíte.

Contatada, a assessoria de Campos disse que o perfil recebe diariamente diversos contatos e que, "por padrão, é solicitado para que essas pessoas enviem o conteúdo de suas demandas por mensagem direta". A nota afirma que o tuíte em questão seguiu esse procedimento. "São falsas as informações de que negociamos compra de seguidores. A prova irrefutável disso é que nosso perfil oficial no Twitter conta com cerca 27 mil seguidores, número modesto, que representa um trabalho que começou há apenas alguns meses", diz a nota. O perfil do @publicidadees se identifica no Twitter como: "Empresa de Publicidade em Mídias Sociais. A maior concentração de seguidores por metro quadrado. Entre em contato conosco: Contatogilliardi@r7.com. (Colaborou Mário Braga)