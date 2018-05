Equilíbrio oferta-demanda garante crescimento, diz Lula no rádio A economia brasileira está chegando a um estágio de equilíbrio entre oferta e demanda, afirmou nesta segunda-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Esse equilíbrio é que vai permitir que a gente cresça, distribua renda e mantenha a inflação altamente controlada", disse Lula, em seu programa semanal de rádio, "Café com o Presidente". Os comentários ocorrem poucos dias depois do anúncio de que, impulsionada pelos investimentos, a economia nacional cresceu mais do que o esperado no segundo trimestre. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 1,6 por cento em comparação ao primeiro trimestre e 6,1 por cento em relação ao mesmo período do ano passado. Também na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) voltou a elevar a Selic em 0,75 ponto percentual, para 13,75 por cento. Na ocasião, três dos oito integrantes do colegiado votaram por um aperto menor dos juros, de 0,50 ponto percentual. Segundo Lula, a alta do PIB e dos investimentos demonstram o otimismo do empresariado na política econômica adotada pelo governo. O presidente disse também que o crescimento da renda e do consumo garantem maior dinamismo à economia brasileira. Ele ressaltou que o crescimento do PIB, que ocorre "graças aos sacrifícios" feitos no passado, será duradouro. "Os pessimistas vão ficar olhando de lado", acrescentou. Citando o petróleo encontrado na camada pré-sal e obras no setor de infra-estrutura, Lula assegurou que não faltará energia no país. "Finalmente, o Brasil encontrou-se com o próprio destino e não vai parar de crescer mais", concluiu. (Reportagem de Fernando Exman)