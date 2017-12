Equatoriano leva um tiro ao tentar se aproximar de Lula Uma pessoa foi ferida nesta segunda-feira ao tentar se aproximar de um carro da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que visita o Equador para a posse do esquerdista Rafael Correa. O equatoriano Luis Santos, 60 anos, foi atingido por um tiro quando tentava se aproximar da comitiva de Lula para ver quem viajava no interior do automóvel, informou a rádio independente La Luna. Diplomatas da embaixada do Brasil informaram que, após o incidente, todas as armas e cartuchos dos seguranças brasileiros que acompanharam Lula foram inspecionados. O tiro teria partido, segundo um diplomata, de um agente equatoriano. O incidente ocorreu perto do Congresso, onde o presidente brasileiro assistiu à cerimônia de posse de Correa. Santos, que trabalha no Ministério do Trabalho, foi levado a um hospital próximo ao local e permanecia lá até o início da noite. Lula deixou Quito, no Equador, e embarcou para Brasília, após assistir à cerimônia de posse do novo presidente equatoriano, Rafael Correa, no Congresso Nacional. O presidente ficou quatro horas e meia na cidade, e embarcou de volta após cancelar participação no almoço que o novo presidente está oferecendo aos chefes de Estado estrangeiros. Durante a cerimônia, no Congresso, Lula conversou bastante com o colega venezuelano, Hugo Chávez. O presidente brasileiro não teve encontros formais com outros chefes de Estado. Na Base Aérea, antes de embarcar para o Brasil, ele evitou dar entrevista. Colaborou Leonencio Nossa Este texto foi alterado às 19h56 para acréscimo de informação