Epitácio Cafeteira será operado nesta quarta-feira

O gabinete do senador Epitácio Cafeteira (PTB-MA) divulgou nota à imprensa informando que o senador será operado na manhã desta quarta-feira, 4. Ele está internado há cerca de dez dias no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A operação é chamada trepanação, que consiste em fazer um pequeno corte no crânio para drenar o líquor, líquido que recobre o cérebro. Segundo informações de sua assessoria, ele encontra-se lúcido, alimenta-se bem e anda normalmente. Relator titular do processo envolvendo o senador Renan Calheiros (PMDB), Cafeteira pediu afastamento temporário da função alegando problemas de saúde. A assessoria de imprensa do senador informou na ocasião que o parlamentar tinha passado mal e que foi diagnosticado leucocitose - aumento de glóbulos brancos no sangue , o que provoca desmaios constantes. (Com Agência Senado)