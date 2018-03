Envolvidos no caso Bancoop vão depor na CPI na terça O promotor do Ministério Público de São Paulo, José Carlos Blat, e o ex-presidente da Cooperativa Habitacional dos Bancários (Bancoop) e atual tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, vão depor na CPI das ONGs do Senado na terça-feira (23). Blat será ouvido às 9h30 e Vaccari Neto às 14h30.