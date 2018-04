Envolvido no escândalo dos 'aloprados' volta ao PT

Na época, os petistas Gedimar Passos e Valdebran Padilha - que junto com Lacerda ganharam de Lula o apelido de "aloprados" -, foram presos tentando adquirir o dossiê. Na época, Lacerda empenhou-se em negar as acusações e disse transportar na mala apenas material de campanha. A notícia sobre a volta do ex-assessor de Mercadante aos quadros petistas foi noticiada no sábado pelo jornal ABC Repórter, que circula na região do ABC paulista, e replicada pela imprensa local e nacional.

De acordo com o presidente do PT de São Caetano do Sul, Edgar Nóbrega, trata-se de uma demanda apresentada por setores ligados à antiga direção da sigla no município, renovada há algumas semanas. "Nós equacionamos esse pedido pois não estamos aqui para fazer luta interna. E não vemos nenhum problema na volta do Hamilton." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.