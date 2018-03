Envolvido em esquema é nomeado deputado distrital

O deputado recém empossado está impedido pelo Tribunal de Justiça do DF de votar no processo de impeachment que corre contra Arruda na Câmara por não ser considerado isento para julgar o caso. Ao todo, o TJ-DF decretou a suspeição de dez deputados e suplentes.

Presidente eleito da Câmara Legislativa, Wilson Lima, titular da vaga de Pedro do Ovo, pediu licença do cargo para assumir interinamente o governo do Distrito Federal, uma vez que o governador José Roberto Arruda está preso pela Polícia Federal por obstruir as investigações do "mensalão do DEM" e Paulo Octávio, eleito vice na chapa de Arruda, renunciou ao cargo.

Das 24 cadeiras da Câmara Legislativa, uma continua vaga. É a do ex-deputado Júnior Brunelli (PSC), que renunciou para fugir do processo disciplinar. O primeiro suplente da coligação é Geraldo Naves (ex-DEM), que está preso na penitenciária da Papuda por obstrução das investigações do "mensalão do DEM".