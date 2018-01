Envelope de restaurante achado em cativeiro era do garçom O ex-garçom do restaurante Rubaiyat Eduardo Costa Marto, de 21 anos, confessou ao delegado seccional de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, Romeu Tuma Júnior, que era dele o envelope do estabelecimento encontrado no cativeiro de Embu, na região metropolitana da capital paulista. Segundo Tuma Júnior, o que não ficou claro, porém, foi como ele foi parar no local. Marto foi preso ontem, acusado de envolvimento no resgate de presos, de helicóptero, em Guarulhos (SP). "Ele disse que o envelope deve ter sido utilizado para guardar o resultado de um exame médico e a indenização, quando ele deixou o restaurante", disse hoje o delegado seccional de Taboão da Serra. O cativeiro de Embu fica a cerca de 300 metros da casa do ex-auxiliar de garçom, que confessou ser amigo do grupo envolvido na libertação e que conhecia o lugar. De acordo com Tuma Júnior, Marto apresentou-se à polícia como desempregado e não tem passagens pela polícia. O delegado seccional disse ainda que é "praticamente certo" o envolvimento dele com a quadrilha que resgatou os detentos.