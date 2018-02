Entrevistas com candidatos no 'Estado' serão abertas ao público Estão abertas as inscrições para quem quiser acompanhar ao vivo, no auditório do Grupo Estado, as entrevistas com Geraldo Alckmin (PSDB), Alexandre Padilha (PT) e Paulo Skaf (PMDB), candidatos ao governo de São Paulo. Todas as entrevistas terão transmissão pelo portal Estadão.com.br a partir das 16h.