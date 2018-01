Entrega de casas no Maranhão vira ato de desagravo a Dilma

SÃO LUÍS - A entrega de casas do programa Minha Casa, Minha Vida no Maranhão, na manhã desta segunda-feira, 10, transformou-se em ato de desagravo à presidente Dilma Rousseff. Discursos inflamados a favor da petista foram feitos no terreno do conjunto habitacional localizado na periferia de São Luís diante de uma plateia formada por representantes de movimentos de luta por moradia e estudantis como União Nacional dos Estudantes (UNE) e União Brasileira de Estudantes Secundaristas (Ubes).

A bancada do PCdoB na Câmara também compareceu com seis parlamentares. Houve vaias ao senador Edson Lobão (PMDB-MA) e à ministra da Agricultura Kátia Abreu (PMDB-TO). A claque empunhava cartazes e placas de apoio à presidente. O ato em apoio a Dilma foi organizado pelo governador Flávio Dino (PCdoB), que começou seu discurso referindo-se a Dilma como “querida companheira”.

“Aqui no Maranhão, defendemos e apoiamos o Bolsa Família e, por isso, defendemos e apoiamos o governo de vossa excelência”, afirmou Dino, repetindo em seguida a mesma frase citando outros programas federais. “Defendemos a democracia contra qualquer tipo de golpe que é instalado no nosso País neste momento”, disse o governador, para a plateia engatar um “Não vai ter golpe”.

“Estamos aqui manifestando o que se passa no coração do povo mais pobre deste País. Claro que somos contra a corrupção, defendemos a apuração e a investigação de quem quer que seja que tenha cometido qualquer tipo de coisa errada. Mas separamos as coisas. Defendemos que haja tudo isso, mas com respeito à constituição, à democracia e às regras do jogo estabelecidas por nossa nação”, disse o governador, que definiu o ato como um “abraço à democracia, à liberdade, à Constituição e ao governo da presidente Dilma Rousseff”.

“Aqui no Maranhão, somos um povo valente e, por isso, defendemos o mandato da presidenta coração valente”, encerrou Dino citando o slogan da campanha de reeleição da petista.

“Quem tem parceiros como ele (Dino) tem apoio efetivo e real”, retribuiu Dilma.

Militantes da União da Juventude Socialista (UJS) gritavam palavras de ordem como “Não vai ter golpe”, “Dilma, guerreira da pátria brasileira”, “Renova, renova, renova a esperança. A Dilma é guerrilheira e da luta não se cansa” e “No meu País eu boto fé porque ele é governado por mulher”. “Que Deus continue te abençoando. Força, fé e siga na sua luta. Deus é contigo”, afirmou o prefeito de São Luís, Edivado Holando Junior (PTC). Houve também manifestações em outras cidades maranhenses que participaram da cerimônia por teleconferência. “Siga firme”, disse o prefeito de Caxias (MA), Léo Coutinho (PSB).

Dilma cumpre duas agendas no Maranhão. Na capital maranhense, entregou 2.020 moradias pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Por teleconferência também foram entregues imóveis em outras cidades do Maranhão e de Mato Grosso do Sul, totalizando 4.467 unidades para 17 mil pessoas, um investimento de R$ 239,3 milhões.