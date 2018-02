Entre principais fatos, Encilhamento e Canudos

A Primeira República consolidou mudanças no Brasil e abriu caminho para a Revolução de 1930. Veja os fatos mais importantes: PRIMEIRA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA "24 de fevereiro de 1891. Inspirada no modelo norte-americano. Consagrou a República federativa. Estabeleceu o sistema presidencialista de governo e eleições pelo voto direto e universal. Estado e Igreja passaram a ser instituições separadas. Deixou de existir uma religião oficial no Brasil." ENCILHAMENTO "Denominação dada à política financeira instituída pelo ministro da Fazenda Rui Barbosa, destinada a fomentar a industrialização e baseada na emissão de papel-moeda por vários bancos lastreado com títulos da dívida pública. A medida provocou o jogo na Bolsa de Valores, cuja agitação foi comparada à do momento de encilhamento dos cavalos logo após a largada na pista dos hipódromos, quando a atividade dos apostadores se torna frenética. No início de 1891 veio a crise, o valor da moeda brasileira começou a despencar. As conseqüências foram a alta da inflação e especulação desenfreada." REVOLTA DE CANUDOS "Rebelião popular de cunho messiânico liderada por Antônio Conselheiro, iniciada no sertão baiano em novembro de 1896. O governo teve que enviar inúmeras expedições militares para debelar o movimento, até esmagá-lo em outubro de 1897. Antônio Conselheiro convocava a população a construir igrejas, levar uma vida ascética. Pregava a volta da monarquia." REVOLTA DA CHIBATA "Revolta dos marinheiros que ocorreu em navios da Armada em novembro de 1910, sob a liderança do marinheiro João Cândido, em protesto contra os castigos corporais e reivindicando melhores vencimentos. Foi seguida, dias depois, de uma revolta do Batalhão Naval, sendo reprimidas com muita severidade (a Câmara aprovou anistia póstuma a João Cândido)" GUERRA DO CONTESTADO "Rebelião popular de cunho messiânico ocorrida na região fronteiriça do Paraná com Santa Catarina, cuja posse era disputada pelos dois Estados. A partir de outubro de 1912, o governo enviou sucessivas expedições militares para debelar o movimento, até esmagá-lo em 1916." REAÇÃO REPUBLICANA "Movimento formado em 1921, com o apoio dos Estados da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul para lançar o candidato Nilo Peçanha em oposição a Artur Bernardes. A Reação Republicana teria surgido das dissidências oligárquicas que não estavam diretamente ligadas à cafeicultura e se mostravam contrárias à política de valorização do café." COLUNA PRESTES "Liderada por Luis Carlos Prestes e Miguel Costa, a Coluna percorreu 13 Estados a partir de outubro de 1924 dando combate às tropas legais, até internar-se em 1927 na Bolívia, depois na Argentina e no Uruguai. Em 1931, Prestes foi morar na antiga União Soviética e só em 1934 entrou para o Partido Comunista, fundado em 1922." SEMANA DE ARTE MODERNA "Realizou-se em 13, 15, 17 de fevereiro de 1922, quando escritores, poetas e músicos como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Anita Malfatti, Di Cavalcanti e Villa-Lobos apresentaram a arte moderna ao público, causando escândalo." FEDERAÇÃO BRASILEIRA PELO PROGRESSO FEMININO "Movimento feminista criado em 1922 por Berta Lutz. Uma das reivindicações do movimento era o direito ao voto feminino, o que foi alcançado em 1934."