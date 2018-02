Entrada de Marina melhora nível do debate, diz Calheiros

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou nesta quinta-feira, 28, que a entrada de Marina Silva na corrida presidencial melhora o nível do debate, o que avalia ser "muito bom" para o País. O peemedebista, entretanto, disse torcer pelo melhor resultado, a eleição da presidente Dilma.

"Torço para que tenhamos a melhor eleição com o melhor resultado e eu torço que esse resultado seja a eleição da presidente Dilma", afirmou. Calheiros contou com o apoio de Dilma e do PT para viabilizar a candidatura ao governo de Alagoas do filho do presidente do Senado, o deputado federal Renan Filho.

Questionado sobre o desempenho de Marina Silva, Renan disse que "em campanha eleitoral nada surpreende". "Esse crescimento da Marina é algo que tem ser visto como muito bom para eleição, para a democracia, para qualificar o debate", destacou.

Para o presidente do Senado, Dilma teve um "excelente" desempenho do primeiro debate entre os presidenciáveis, veiculado na noite da terça-feira na TV Bandeirantes, e Marina foi "muito bem". "Isso significa que, do ponto de vista do debate, vamos ter a melhor eleição", avaliou.