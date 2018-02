Entra em vigor reajuste de salários de ministros do STF A Lei 12.041, que reajusta os vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do procurador-geral da República, entrou em vigor hoje com sua publicação no Diário Oficial da União. São dois reajustes, um de 5%, retroativo a 1º de setembro deste ano, e um de 3,88%, que entrará em vigor a 1º de fevereiro de 2010. Os porcentuais de reajuste dos salários dos ministros do STF e do procurador-geral da República servirão de referência para o aumento dos vencimentos de outros servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público (MP).