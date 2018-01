Entidades lamentam a morte de José Alencar

"Lutou bravamente pela vida, nunca se deixando abater pelo avanço da doença", ressaltou na nota. "Foi um guerreiro, um empresário bem sucedido e um político que privilegiou o interesse social e que ajudou, de forma decisiva, a tornar o Brasil um país mais justo para todos os brasileiros", afirmou.

Alencar faleceu às 14h41 de hoje, em decorrência de câncer e falência múltipla de órgãos. O ex-vice-presidente tinha 79 anos. O presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Rogério Amato, também lamentou, por meio de nota, a morte do ex-vice-presidente. "Tenho em José Alencar um exemplo: representa uma geração de empreendedores que dedicou sua vida para construir um Brasil melhor", destacou.

O ex-presidente da ACSP, hoje presidente do Conselho Deliberativo do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP), Alencar Burti, ressaltou que Alencar deixa "uma lição que não será esquecida". "Pela coragem com que defendeu a vida, sem nunca perder a alegria", afirmou.

Em nota, a Força Sindical ressaltou que o ex-vice-presidente foi um "grande homem" e teve papel de destaque no "processo de desenvolvimento do Brasil". "Ele manteve uma luta feroz contra a especulação financeira e contra os juros altos. Alencar foi um exemplo para todos os brasileiros que lutam pela consolidação da democracia e por um país mais justo e solidário".

O presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), Paulo Godoy, também elogiou a trajetória política do ex-vice-presidente. "Alencar buscou defender teses e princípios importantes para o crescimento da indústria e da economia brasileira, sempre prezando pelo desenvolvimento e justiça social".