Entidades debatem no Rio imprensa livre e impunidade A Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) vão debater liberdade de imprensa e impunidade nos crimes contra jornalistas, hoje e amanhã, na Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro. Na abertura, membros da SIP e da Abraji discutirão questões ligadas ao tema Falhas e Brechas da Justiça: Como Evitar a Impunidade nos Crimes contra a imprensa. Em 2009, dois jornalistas foram mortos no País. No mundo, foram 133. Honduras e México são os lugares mais perigosos para o trabalho jornalístico atualmente.