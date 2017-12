Entidades de defesa do São Francisco vão contestar edital Ao mesmo tempo em que o governo procura alternativas para levar adiante o projeto de transposição do Rio São Francisco, as organizações contrárias à iniciativa se articulam para barrá-lo. Na sexta-feira, 10, os integrantes do Fórum de Defesa do São Francisco se reunirão em Salvador para analisar a mudança que o governo pretende fazer no processo de licitação da obra e definir sua reação. Também em Salvador, a promotora Luciana Khoury, da Coordenadoria Interestadual das Promotorias do São Francisco, se prepara para contestar a mudança na licitação. Ela lembrou nesta terça, 7, que, entre outros processos, a transposição foi barrada na Justiça Federal por força de liminar concedida a uma ação civil pública, segundo a qual o Ibama agiu ilegalmente ao conceder a autorização ambiental para a obra. "Com o caso sob julgamento, o governo não pode fazer licitação nem para contratação do projeto executivo", argumentou a promotora. "E se a obra for embargada? Quem repõe o dinheiro gasto?" Segundo os críticos da transposição, o governo deveria, em primeiro lugar, cuidar da recuperação do São Francisco. "O rio está poluído e passa por um processo de assoreamento, devido ao desmatamento das margens", disse Luís Carlos Mandela, integrante da Cáritas do Brasil e assessor do Programa de Convivência com o Semi-Árido. A Cáritas, vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), faz parte de um conjunto de quase 800 organizações contrárias à obra. De acordo com Mandela, existem estudos demonstrando que é possível resolver o problema de abastecimento de água no semi-árido com projetos mais baratos e mais eficientes. "O governo não está preocupado com a falta de água para o povo nem com a pequena agricultura", afirmou Mandela. "Ele quer atender aos grandes empresários do agronegócio, que precisam da água para produzir camarões e frutas de exportação, e às construtoras." Edital A transposição das águas do São Francisco para perenizar alguns rios do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco tinha sido definida como o principal investimento do primeiro mandato de Lula. Mas os conflitos entre os Estados chamados de doadores de água (aqueles em cujas terras passam as águas do São Francisco) e os que seriam beneficiados impediram que o projeto de transposição fosse implementado. Por isso, o governo decidiu fazer o edital de licitação apenas para a elaboração dos projetos executivos da primeira etapa de implementação da transposição do Rio São Francisco. O novo edital será encaminhado ainda esta semana pelo ministro da Integração Nacional, Pedro Brito, ao Tribunal de Contas da União para que seja avaliado. Os projetos executivos detalham os aspectos técnicos e de engenharia das obras. O governo tenta derrubar, no Supremo, as liminares que foram concedidas contra a obra. A transposição prevê um gasto de R$ 4 bilhões, em sua primeira fase, cujo objetivo é levar 26 metros cúbicos de água por segundo para perenizar rios de quatro Estados do Nordeste Setentrional. O projeto prevê dois eixos - Norte e Leste - e já recebeu parecer favorável da Agência Nacional de Águas (ANA).