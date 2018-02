Entidades condenam invasão de fazenda em SP Os presidentes da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), Fábio Meirelles, e da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp), Edivaldo Del Grande, condenaram hoje a invasão da fazenda Santo Henrique, da Cutrale, em Borebi (SP). Cerca de 350 militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) desocuparam hoje o local, mas deixaram 7 mil de laranja derrubados, além de depredarem móveis, equipamentos e veículos.