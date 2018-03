Entidades buscam expansão e melhoria em 2009 A Amarribo busca metodologia; a Voto Consciente, expansão. Ambas as ONGs planejam um 2009 com melhores resultados na esfera municipal. Até o momento, parceiros da rede Amarribo são instruídos pela cartilha "O Combate à Corrupção nas Prefeituras do Brasil", ditada em 2004 em parceria com a Transparência Brasil e o Instituto Ethos. Ela está disponível para download em www.amarribo.org.br e nas livrarias. Os voluntários são ainda estimulados pela Amarribo a frequentar todas as sessões da Câmara e cobrar resultados. "A simples presença de público modifica a atuação e votação dos nobres vereadores", lembra Lizete. Na Voto Consciente, uma metodologia já está estabelecida. Há uma carta de apresentação, diretrizes a serem seguidas e resultados a serem apresentados. O ápice do trabalho é a avaliação da atividade legislativa, que cria um ranking da qualidade dos trabalhos de vereadores. A formação de um núcleo pode ser solicitada pelo endereço eletrônico www.votoconsciente.org.br.