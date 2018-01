Entidade vai avaliar setor de cardiologia A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) inicia este mês um projeto pioneiro de qualificação de médicos, clínicas, serviços, laboratórios e hospitais. O objetivo é classificar até o primeiro semestre de 2003 profissionais e entidades, que receberão um "selo de qualidade", atestando a condição adequada para tratar o paciente cardíaco. Numa segunda etapa, o sistema de qualidade deverá ser ampliado aos planos de saúde e convênios. "Mais de 2 mil cardiologistas de todo o País irão se reunir neste ano para elaborar um conjunto de normas e diretrizes, 45 ao todo, normatizando todos os aspectos que envolvem o tratamento do cardíaco", disse o novo presidente da SBC, Juarez Ortiz, que toma posse na sexta-feira. No primeiro semestre de 2003, a SBC verificará quem cumpre as normas de qualidade. "Esses serão certificados pela SBC", disse Ortiz. A partir daí, convênios e planos de saúde serão procurados para que tenham entre os credenciados profissionais e serviços certificados pela entidade. "Quem credenciar nossos certificados irá receber um selo de qualidade", explicou Ortiz. O presidente eleito da SBC admitiu que o projeto de classificação foi o modo encontrado para tentar mudar o sistema público de saúde. Ortiz acredita que a qualificação de médicos, serviços e planos de saúde, que será iniciado pela cardiologia, abrangerá as demais especialidades, obrigando o governo federal a rever a política nacional da área. "Hoje, temos o Sistema Único de Saúde (SUS), com uma dotação orçamentária ridícula e, para quem pode pagar, os planos suplementares, com valores irreais de consultas", resumiu. "Como não podem aumentar o valor da consulta, tabelada pelo governo, os planos de saúde acabam cortando custos, ou seja é a qualidade que vem sendo cortada", argumentou Ortiz. Para ele, a certidão de médicos e serviços dará ao paciente conveniado a chance de escolher o melhor tratamento, mas pagando a mais por ele, uma vez que terá a possibilidade de escolher entre todos os profissionais e serviços qualificados pela SBC. "O primeiro aspecto é que o paciente vai saber quanto o convênio ou plano de saúde paga ao médico/hospital, e ele poderá escolher qualquer um, desde que pague essa diferença", disse o presidente eleito. "O que não pode continuar a acontecer é o plano pagar um valor de 15 reais por uma consulta e propor 25 reais, desde que o médico não peça exames complementares", disse Ortiz. Para ele, há planos que desejam oferecer qualidade. "Contamos com essas instituições para ajudar a SCB a implantar esse projeto de qualificação de atendimento e esperamos encontrar parlamentares que apóiem nosso desejo de mudança", disse o presidente. A posse de Ortiz será na Academia Nacional de Medicina, na Avenida General Justo, 365, às 11 horas, no Rio.