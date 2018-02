Entidade ruralista diz que 'invasão é crime'

Segundo ele, ao dizer que não compactua com a invasão de "propriedades produtivamente administradas", a presidente deu a entender que concorda com a invasão de terras consideradas improdutivas. De acordo com Garcia, não cabe ao MST, nem ao presidente dizer se uma terra é ou não produtiva. "Os critérios estão estabelecidos na legislação e, a menos que a presidente eleita pretenda alterar o Código Penal, invadir propriedade alheia é crime sempre", disse. Ele disse que, entre os ruralistas, existe disposição para o diálogo com o novo governo, inclusive quanto aos índices de produtividade. "Confiamos no bom senso da presidente e esperamos que nos dê oportunidade para uma discussão ampla", acrescentou Garcia.