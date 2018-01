Entidade que mantém MLST é impedida de receber verbas federais A Associação Nacional de Apoio à Reforma Agrária (Anara) foi lançada nesta segunda-feira no cadastro de inadimplentes da União (Cadin) e está impedida de receber novos recursos federais enquanto não comprovar onde gastou os R$ 2,24 milhões do último convênio com o governo federal. A entidade é mantenedora do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST), que promoveu a invasão e depredação de instalações da Câmara, em 6 de junho passado. O prazo para prestação de contas do convênio venceu há 90 dias e a entidade deixou de comprovar onde aplicou o dinheiro. Nos próximos dias, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), órgão que repassou os recursos, fará tomada de contas especial e, se ficarem comprovados desvios de finalidade, a Anara poderá ser condenada à devolução total ou parcial do dinheiro. Na hipótese de ter havido dolo, seus dirigentes podem ainda ser processados criminalmente pelo Ministério Público. A Polícia Federal e os órgãos de fiscalização de contas do governo desconfiam que a entidade usou dinheiro público para financiar o ato de vandalismo promovido na Câmara, que deixou 38 pessoas feridas e causou um prejuízo de cerca de R$ 106 mil. Os 116 manifestantes envolvidos no episódio foram denunciados à justiça pelo Ministério Público por crimes contra a segurança nacional, formação de quadrilha e danos ao patrimônio público e privado.