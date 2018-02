Entidade interamericana debate censura ao ?Estado? A censura ao jornal O Estado de S. Paulo foi o tema do debate Liberdade de Imprensa: Realidade, Obstáculos e Soluções, ontem, durante o segundo dia do encontro organizado pela Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) e Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), na Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro. Decisão judicial proibiu o jornal de publicar reportagens sobre a Operação Boi Barrica, na qual a Polícia Federal (PF) investigava Fernando Sarney, filho do presidente do Senado, José Sarney (PMDB).