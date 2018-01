Entidade condena assédio a repórteres após cobertura de protesto

Em nota divulgada nesta segunda-feira, 3, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) repudiou a "incitação à violência e o assédio" sofridos por jornalistas que trabalharam na cobertura de um protesto pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, no sábado, 1º, na Avenida Paulista, em São Paulo. Parte dos manifestantes defendeu intervenção militar no País.

Os repórteres foram acusados de partidarismo por grupos que participaram do ato e expuseram os perfis dos profissionais em redes sociais, "levando-os a serem difamados e receberem ameaças de violência", diz o texto da Abraji.

A entidade acusa as ameaças de serem um "ataque direto à liberdade de expressão". "Ao criar um clima de hostilidade em relação ao trabalho da imprensa, atinge todos os profissionais e, em última instância, toda a sociedade", segue o texto.

"A Abraji condena toda e qualquer forma de violência contra jornalistas e cobra a rápida identificação e punição dos responsáveis pelo assédio e pelas ameaças contra os repórteres. A omissão nesse e em casos semelhantes coloca em risco o direito à informação, essencial a uma democracia plena."

