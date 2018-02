Entidade cobra explicações da Advocacia-Geral A União dos Advogados Públicos Federais do Brasil (Unafe), entidade que representa os membros da Advocacia-Geral da União (AGU), vai encaminhar um pedido de explicações ao ministro Luís Inácio Adams sobre a participação do órgão na defesa da Petrobrás e de seus dirigentes em processo no Tribunal de Contas da União. O diretor da Unafe, Carlos Marden, disse que a AGU tem a atribuição de atuar em causas que envolvam a União, autarquias e fundações federais. "A Petrobrás é uma empresa pública e tem seu próprio corpo de advogados."