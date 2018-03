Entidade apoia analista do Ministério das Cidades

"O fato publicado reitera a necessidade de reforçar não só os quadros operacionais dos ministérios com técnicos qualificados, mas também os quadros gerenciais. O técnico citado nas reportagens é Analista de Infraestrutura ingresso por concurso público em 2008 e sua postura reflete o posicionamento da carreira quanto à necessidade de avaliação minuciosa dos projetos, especialmente os de grande envergadura", afirma a nota da associação, referindo-se à reportagem do Estado, que denuncia a fraude.

Ontem, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Higor confirmou a pressão que sofreu para adulterar o processo que trata da implantação de sistema de transporte público em Cuiabá para a Copa do Mundo de 2014. Ele disse que a operação fraudulenta começou após o Ministério Público de Mato Grosso pedir os documentos e a Controladoria-Geral da União (CGU) emitir parecer contrário à obra. Aneinfra acrescenta na nota que reconhece e exalta a conduta de Higor Guerra e protesta contra as atitudes de sua cadeia hierárquica no episódio.