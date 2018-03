Enterro de Erasmo Dias reúne filhas e poucos amigos Foi sepultado ontem à tarde no Cemitério do Paquetá, em Santos, o corpo do coronel reformado do Exército Antonio Erasmo Dias, ícone da repressão militar. O adeus ao militar reuniu as seis filhas e uns poucos amigos dos tempos em que acumulava prestígio, poder e fama. Quinze coroas de flores adornaram o salão nobre da Assembleia, onde se realizou o velório. Vítima de complicações em decorrência de um câncer, Erasmo Dias morreu na noite de segunda-feira, aos 85 anos.