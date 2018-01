Entenda os questionamentos ao impeachment no STF

Em votação secreta, a Câmara elegeu nesta terça-feria, 8, por 272 votos a 199, a chapa alternativa integrada por deputados de oposição e dissidentes da base governista para a Comissão Especial que vai analisar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O pedido de impeachment da petista foi aceito na semana passada pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

2. Por que duas chapas se apresentaram para a disputa?

Inicialmente, a Comissão Especial do impeachment seria formada por 65 integrantes indicados por líderes partidários conforme a regra de proporcionalidade. No entanto, na segunda-feira, deputados da oposição e dissidentes do PMDB reivindicaram a possibilidade de lançar uma chapa avulsa, o que foi autorizado por Eduardo Cunha. O objetivo da “chapa paralela” era compor um grupo do PMDB crítico a Dilma, já que o líder da bancada na Câmara indicou nomes “moderados”, segundos alas do partido.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3.Qual foi a causa do tumulto na sessão

Deputados governistas tentaram obstruir a sessão de ontem e chegaram a quebrar urnas. Alguns entraram nas cabines de votação e impediram parlamentares de votar. Houve tumulto, registros de agressões e bate-boca entre oposicionistas e governistas, que questionaram, por exemplo, o fato de a votação ter sido secreta e a legitimidade da “chapa paralela”. Presidente da Câmara, Eduardo Cunha teve de chamar a segurança legislativa para que a votação tivesse prosseguimento.