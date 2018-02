Entenda o que são os cartões corporativos do governo Os cartões corporativos foram introduzidos no governo FHC, para, segundo o governo, facilitar a transparência das contas.No dia 13, o Estado revelou que ministros do governo Lula registraram altos gastos com cartão para quitar despesas de viagem. Entenda o mecanismo dos cartões: Objetivo: O objetivo era diminuir os gastos por meio da comprovação de notas, um procedimento de prestação de contas menos transparente. O governo argumentou, em ofício encaminhado ao TCU no fim do ano passado, que os gastos com suprimentos de fundo estão sendo substituídos pelo cartão corporativo. A polêmica: A pedido da Comissão de Ética Pública, a Controladoria Geral da União investigará os gastos feitos pela ministra Matilde Ribeiro, da Igualdade Racial. Em 2007, ela gastou R$ 14,3 mil mensais, mais que os R$ 10,7 mil de seu salário. O secretário especial da Pesca, Altemir Gregolin, também está na mira do órgão. Decreto do presidente Lula: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinará um decreto que altera as regras para uso dos cartões. As principais medidas: - Proibição de saques em dinheiro para pagamento de despesas que poderiam ser pagas com o próprio cartão - Proibição do uso do cartão corporativo para compra de bilhetes aéreos e pagamento de diárias a servidores. - Encerramento do prazo de 60 dias de todas as contas correntes abertas em nome de servidores, onde são depositadas verbas relativas ao suprimento de fundos do Tesouro. O ministro Jorge Hage explicou que essas contas correntes são conhecidas dentro do governo como contas "tipo B". Quanto a Presidência e os ministérios tiveram de despesa com os cartões corporativos nos últimos quatro anos: Em 2004- R$14.151.234 Em 2005- R$21.706.270 Em 2006- R$33.027.380 Em 2007- R$75.656.354 Ministros titulares do benefício: 2006 2007 Matilde Ribeiro (Igualdade Racial) - R$55.532 R$ 171.556 Orlando Silva(Esporte)- R$10.758 R$20.112 Altemir Gregolin* (Pesca)- R$19.190 R$22.652 (* Inclui gastos de José Fritch (R$5.815) que o antecedeu) Guilherme Cassel (Desenvolvimento Agrário) - R$2.940 R$3.132 Marina Silva (Meio Ambiente) - R$2.758 R$2.431 Reinhold Stephanes** (Agricultura) R$0 R$5.368 (** Tomou posse em março de 2007, e seu antecessor não usava o cartão)