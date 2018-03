Entenda: Gravações revelam fraude no Ministério da Cidades em parecer de obra da Copa

O Estado teve acesso a cinco gravações em que funcionários do Ministério das Cidades relatam a alteração no parecer técnico do projeto de uma obra da Copa do Mundo de 2014 de Cuiabá, uma das cidades-sede do evento. Com aval do ministro Mário Negromonte, a pasta alterou o documento que vetava a mudança do projeto do governo de Mato Grosso de trocar a implantação de uma linha rápida de ônibus (BRT) pela construção de um Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT).

No vídeo abaixo, a diretora de Mobilidade Urbana, Luiza Gomide Vianna, relata, em reunião com assessores ocorrida na última segunda-feira, que a diretoria alterou o documento, mas manteve o número de identificação. A mudança, disse ela, foi feita a pedido de Cássio Peixoto, braço direito de Negromonte, e Guilherme Ramalho, coordenador-geral de Infraestrutura da Copa de 2014 do Ministério do Planejamento. "Nós fizemos outra nota técnica, com o mesmo número sim, e mudamos o conteúdo", afirmou Luiza Vianna na reunião.

O analista técnico Higor Guerra que assinou o primeiro parecer, contrário à implantação do VLT, negou-se a rever seu posicionamento inicial, reação relatada pela diretora Luiza Vianna no áudio abaixo. "Ele não quis mudar nenhuma vírgula. A gente ficou numa situação sem saída", disse a assessores. "Nota técnica de ninguém aqui é como música, não tem direito autoral. Nosso trabalho é para o governo, nota técnica de vocês é para o governo."

Com a fraude, o Ministério das Cidades passou a respaldar a obra e seu custo subiu para R$ 1,2 bilhão, R$ 700 milhões a mais do que o projeto original. O Ministério Público de Cuiabá e o Ministério Público Federal anunciaram que vão investigar o caso e, caso se constate a alteração fraudulenta, a obra será embargada.