Entenda como será a votação se processo começar pelo Sul

São Paulo - A decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de começar a votação do processo de impeachment pelos deputados do Sul do País apresentaria o seguinte panorama no dia da votação. Nos três Estados da região Sul, 74 dos 77 deputados já manifestaram a intenção de votos: 56 indicam votar pelo impeachment (72,7%) e apenas 17 (22,07%) são contra. Santa Catarina é o bloco mais homogêneo. Os únicos apoiadores do governo são dois deputados do PT e todos os membros dos outros seis partidos (PSDB, PMDB, PSD, PP, PR e PPS) são favoráveis a abertura do processo. No Rio Grande do Sul, o único partido que engrossa a resistência petista é o PDT com dois membros.

No Centro-Oeste, que conta com o menor número de representantes entre as cinco regiões, os favoráveis ao impedimento de Dilma também são maioria. Dos 41 deputados, 32 apoiam o processo, o que equivale a 78% dos parlamentares. Em Goiás, apenas um representante do PT deve votar contra o processo.

Dos 179 deputados da região Sudeste, a mais representada na Câmara, 126 (70,3%) já declararam oposição ao governo. Apenas 37 permanecem ao lado da presidente. Em MG, o governo perdeu apoio de partidos como PR, PP e PROS que têm rachas internas. No Rio, os deputados de Pc do B e Psol apoiam Dilma, assim como dois deputados do PMDB, de um grupo afastado de Cunha. Já em São Paulo, a maior surpresa pode vir do PR, com três deputados que já se declaram a favor do impeachment e outros três indecisos.

O Nordeste, por sua vez, apresenta o maior número de não declarados das regiões: 31 dos 151 representantes não anteciparam seu voto. É também o setor que apresenta mais equilíbrio entre os parlamentares, com 67 votos a favor e 53 contra o impeachment.

Fechando a ordem de votação estabelecida por Cunha, a região Norte também apresenta-se favorável à destituição do governo, com 56,9% de apoio. Declararam-se contra o impeachment 13 dos 65 deputados. Até então, nenhum dos deputados de Rondônia e Amazonas, inclusive os que são de partidos da base como PR, PSD e PDT, declarou-se contra o impeachment.

Ao todo, há 69 votos (13,45%) não declarados. Até o momento apenas os estados do Amapá, Bahia, Ceará, Piauí e Maranhão não contam com a maioria dos deputados a favor do processo. Os dados para o levantamento levam em conta os dados do Placar do Impeachment da última quarta-feira, dia 14. Clique aqui para acompanhar o placar em tempo real.