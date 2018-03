Entenda as acusações contra Dantas e Nahas

As prisões do banqueiro Daniel Dantas, do banco Opportunity; do empresário Naji Nahas; e do ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta na manhã desta terça-feira, 8, foram resultado de investigações que começaram há quatro anos e estão relacionadas com o caso mensalão. Veja também: Os 40 do mensalão As ações da Polícia Federal no governo Lula Daniel Dantas, pivô da maior disputa societária do Brasil Defesa diz que Dantas foi preso por vingança Mandados de prisão atingem familiares e funcionários de Dantas PF prende Daniel Dantas, Naji Nahas e Celso Pitta De acordo com informações da Polícia Federal, foram identificadas pessoas e empresas beneficiadas no esquema montado pelo empresário Marcos Valério para intermediar e desviar recursos. Nesta investigação, a polícia aponta Daniel Dantas como o chefe de uma grande organização criminosa, envolvida com a prática de diversos crimes, para os quais utilizava empresas de fachada. A polícia também apurou a existência de um segundo grupo, formado por empresários e doleiros, que atuaria no mercado financeiro para "lavar" o dinheiro obtido em negócios escusos. Este grupo seria liderado pelo empresário Naji Nahas. Além de fraudes no mercado de capitais, baseadas principalmente no recebimento de informações privilegiadas, a organização atuava no mercado paralelo de moedas estrangeiras. Há indícios, inclusive, do recebimento de informações privilegiadas sobre a taxa de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). De acordo com a PF, o trabalho mostrou que as duas organizações criminosas atuavam de forma interligada, com vários níveis de poder e decisão. Os presos deverão ser indiciados por corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e formação de quadrilha.