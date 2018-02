Entenda a sexta acusação contra Renan Calheiros No dia em que o Planalto intensificou uma ofensiva para a aprovação da CPMF, o Senado livrou o senador tucano Eduardo Azeredo (MG) de investigação sobre o mensalão mineiro e congelou a sexta representação contra o presidente licenciado do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), que teve origem com reportagem do Estado. As decisões foram tomadas nesta terça-feira, 23, pela Mesa Diretora da Casa, sob o comando do petista Tião Viana (AC), que assumiu interinamente o comando do Senado durante os 45 dias de afastamento de Renan. Entenda a sexta acusação contra Renan: Leia reportagem do Estado que deu origem à sexta representação Leia a íntegra da representação contra Renan Senado decide suspender sexta representação contra Renan Cronologia do caso Entenda os processos contra Renan