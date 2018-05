Entenda a Operação Toque de Midas

A Operação Toque de Midas foi deflagrada em julho para combater fraudes em licitações na concessão da Estrada de Ferro do Amapá. A Polícia Federal realizou mandados de busca na casa do empresário Eike Batista e prendeu o segundo homem na hierarquia do órgão, suspeito de tráfico de influência. Confira os principais pontos da operação: O nome O nome da operação - Toque de Midas - é uma referência à lenda do Rei Midas, da Grécia, do qual se dizia que todas as coisas em que ele punha a mão se transformavam em ouro. A operação A operação resultou de investigação que averigua uma possível fraude no processo licitatório de concessão da estrada de ferro do Amapá, que liga os municípios de Serra do Navio e Santana. A estrada é responsável pelo transporte de minério do interior do Estado para o Porto de Santana, às margens do Rio Amazonas. A Operação Toque de Midas investiga ainda se há sonegação fiscal em relação ao ouro extraído no município de Pedra Branca pois há fortes suspeitas de que o ouro extraído não esteja sendo totalmente declarado perante os órgãos arrecadadores de tributos, principalmente a Receita Federal. Em nota, a MMX declara que não realiza quaisquer atividades de mineração de ouro no Amapá ou em qualquer outra região do País. A extração de ouro vem sendo feita pela Mineradora Pedra Branca do Amapari (MPBA), mas no início das investigações a MMX tinha uma parte da MPBA. "Agora podemos inclusive saber quem são realmente os donos dessa empresa", diz o superintendente da Polícia Federal no Amapá. No dia 16 de setembro, a PF prendeu o delegado Romero Menezes, diretor-executivo e segundo na hierarquia do órgão, em um desmembramento da operação. O Ministério Público do Amapá descobriu que o irmão do delegado Romero Menezes, José Gomes de Menezes, é um empresário que atua no ramo de segurança e serviços em portos e que estaria usando exploração de prestígio, por ser irmão do delegado da PF, para conseguir benefícios. Romero Menezes recebeu a voz de prisão do diretor-geral Luiz Fernando Correa. O Ministério Público do Amapá encontrou indícios de que Romero estava envolvido nas irregularidades. Mandados de busca Agentes da Polícia Federal cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do empresário Eike Batista, no Rio de Janeiro, e nos escritórios das empresas dele nos Estados de Minas Gerais, Amapá e Pará. A ação cumpriu, ao todo, 12 mandados de busca e apreensão. O empresário Eike Batista é fundador e presidente da EBX, uma holding brasileira que atua nos ramos de mineração, logística, energia, petróleo e gás. O Grupo EBX abarca empresas como a mineradora MMX e a OGX, cujo ramo de atuação é a exploração e produção de petróleo e gás natural.