Entenda a Operação Porto Seguro

A Operação Porto Seguro da Polícia Federal desarticulou, no dia 23 de novembro de 2012, um grupo acusado de comprar pareceres técnicos de órgãos federais e acelerar processos internos de agências reguladoras para beneficiar empresas privadas ligadas aos integrantes da organização.

Telefonemas e e-mails interceptados com autorização judicial flagraram a oferta de vantagens a agentes públicos em troca de decisões que beneficiavam empreendimentos do setor portuário. O grupo denunciado teria corrompido agentes públicos para obter uma autorização para construir um porto privado na Ilha de Bagres, em Santos, de interesse do ex-senador Gilberto Miranda.

Em 14 de dezembro, o Ministério Público Federal denunciou 24 pessoas por participação no esquema, incluindo Miranda, o ex-diretor da Agência Nacional de Águas (ANA) Paulo Vieira e a ex-chefe de gabinete da Presidência da República Rosemary Noronha.