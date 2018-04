Um dos alvos da operação O Quinto do Ouro, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do estado do Rio (Alerj) Jorge Picciani é o patriarca da família já bastante conhecida no estado fluminense. A operação foi deflagrada nesta quarta-feira, 29, e o deputado prestou depoimento na sede da Polícia Federal, após mandado de condução coercitiva expedido contra ele.

Veja a evolução patrimonial dos Picciani: