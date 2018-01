Enquete mostra que maioria da população não confia na polícia A maioria da população já foi vítima de assalto e não confia na polícia. Também tem algum conhecido que já sofreu seqüestro relâmpago. Esses são alguns resultados da enquete sobre violência, realizada por este portal, da manhã de terça-feira à tarde de ontem. O estadao.com.br fez seis perguntas aos internautas e recebeu 7.042 respostas. A maior diferença entre as porcentagens de sim e não foi no item sobre a confiança na polícia. Enquanto 84,8% dos internautas responderam não, só 15,2% assinalaram sim. Boa parte das pessoas que participaram da enquete também afirma já ter sido vítima da violência: 60,8% foram alvo de assaltos, 5,26% de seqüestros relâmpagos e 1,28% de seqüestros. Os internautas também dizem conhecer várias pessoas afetadas pelo problema da criminalidade: 57,84% revelaram ter tido algum conhecido vítima de seqüestro-relâmpago; outros 29,11% afirmaram que conhecem pessoas seqüestradas. Nas ruas de São Paulo, esses números são facilmente confirmados por histórias dramáticas, como a da psicóloga Viviane Hercowitz, de 24 anos, cuja mãe, de 50, foi baleada há dois meses no trânsito, quando voltava para casa. "Eram 8 horas da noite e ela estava na região da Avenida Heitor Penteado, quando um carro tentou ultrapassá-la. Sem saber o que estava acontecendo, ela acelerou, eles ficaram nervosos e atiraram." A bala acertou o ombro e uma das cordas vocais da mãe, que há dois meses faz fisioterapia para se recuperar. "Ela, que já era apavorada, agora está em pânico. Para mim, ter a mãe baleada parece coisa de filme", diz Viviane que também já foi assaltada num semáforo da Avenida Doutor Arnaldo. Fuga - Na família da vendedora Lídia Sanchez, de 33 anos a vítima mais recente foi a prima de segundo grau Rosana Melotti, seqüestrada e morta em Campinas. Lídia é da mesma colônia de ciganos da dona de casa assassinada na frente de casa no bairro campineiro do Alto Taquaral. A vendedora diz que há pessoas já falando em sair do País por causa da violência. "Para quem tem filhos, a preocupação é em dobro", garante Lídia. "Os bandidos estão rindo da cara da polícia e, em vários desses casos de violência, a gente vê policiais metidos no meio. Então, não se pode correr para a polícia, não se pode correr para ninguém. E se você atirar em alguém para se defender, vai preso." Para a professora Lygia Mendes de Almeida, a pior experiência com a violência aconteceu há cerca de oito anos. Por volta das 21 horas, ela caminhava pela Rua Cerro Corá para pegar o carro, quando foi levada por bandidos para a Rodovia dos Bandeirantes. "Depois de me tirarem as jóias, o dinheiro e o carro, me deixaram na Ceagesp", diz Lygia, que teve o carro roubado outras três vezes. "No fim, o delegado quis me convencer de que eu deveria estar superfeliz por só ter sido assaltada e não assassinada. E ainda tive de provar que o revólver que deixaram no meu carro não era meu", afirma Lygia. Corrida - Em novembro, o publicitário Daniel França, de 24 anos, quase passa por experiência semelhante. Parado no trânsito da Avenida Francisco Morato, com os vidros abertos por causa do calor, ele viu, atônito, uma pessoa entrar em seu carro com um revólver na mão. Sem pensar, agarrou o celular, arrancou o cinto de segurança e saiu correndo. Com medo de ser baleado, seguiu agachado até o primeiro ônibus que encontrou e ligou para a polícia. O bandido levou o carro, encontrado meia hora depois. "Tenho trauma disso até hoje e não lembro de quase nada, só do cara entrando com revólver e eu já dentro do ônibus." Daniel diz não confiar na polícia, porque testemunhas lhe disseram que o ladrão que levou o carro abandonou-o sem carregar nada. "Mas tanto minha raquete quanto a mala e as roupas que eu deixei lá haviam desaparecido quando cheguei à delegacia." A empresária Rebeca Tucunduva Conde, de 41 anos, faz um alerta contra as generalizações. "Acho que em qualquer área há bons e maus profissionais e os policiais estão realmente mal-equipados, em comparação com os traficantes", afirma. Ela ficou "mais atenta" e tomou medidas para intensificar sua segurança depois que teve três relógios roubados no trânsito e se cansou de ouvir casos de pessoas que passaram por seqüestros e seqüestros relâmpagos.