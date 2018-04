Enquete aponta favoritismo de Sarney ao Senado Levantamento feito pelo Grupo Estado aponta o favoritismo do senador José Sarney (PMDB-AP) na corrida pela presidência do Senado. Dos 81 senadores, 60 responderam à enquete feita durante a semana: 34 declararam voto no ex-presidente da República, 24 apoiaram o petista Tião Viana (AC) e o senador Pedro Simon (PMDB-RS) se disse indeciso. Outros 21 parlamentares não responderam. A eleição para escolher o substituto de Garibaldi Alves (PMDB-RN) está marcada para amanhã, às 10 horas. A candidatura Viana cresceu nos últimos dias, quando o PSDB apoiou o petista. Os tucanos, que indicavam adesão à candidatura Sarney, mudaram de posição depois de não terem atendidas as suas reivindicações, incluindo cargos na Mesa Diretora e nas principais comissões. Líder do PSDB, Arthur Virgílio (AM), negou que a adesão tenha relação com cargos: ?Não temos fisiologismo em nosso DNA.? Um das cadeiras pleiteados pelo PSDB era a presidência da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Enquanto o PSDB fechou com o PT de Viana, os 14 senadores do DEM aderiram integralmente a Sarney. Como prêmio, será agraciado com a presidência da mais cobiçada comissão: a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que deverá ficar nas mãos de Demóstenes Torres (GO), e a primeira vice-presidência, com Heráclito Fortes (PI). Na prática, a adesão de partidos a um ou outro candidato não significa o voto de toda a bancada. Composto por 13 senadores, o PSDB deverá ter pelo menos quatro dissidentes que pretendem votar em Sarney. ?Mantenho meu voto no Sarney. Não entendi essa decisão do PSDB de ir para o Viana?, afirmou Papaléo Paes (PSDB-AP). ?Outros do meu partido vão manter o voto no Sarney. Mas eu serei o único que vou confessar isso?, acrescentou. Como o voto é secreto, dissidências são esperadas em todos os partidos. No PMDB, por exemplo, a expectativa é de pelo menos quatro traições, entre elas a já declarada do senador Jarbas Vasconcelos (PE). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.