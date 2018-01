Enquanto o PT governar não haverá inflação, diz Lula

"Se tem alguém neste País que vai fazer o possível e o impossível para não deixar a inflação voltar é o governo do PT e a presidente Dilma (Rousseff). Porque somente um maluco iria acreditar que depois de dez anos de a gente garantir aumento real para o salário mínimo que a gente iria permitir que essa gente retrocedesse de novo por causa da inflação", disse.

Em meio a críticas à imprensa, Lula afirmou que fica "indignado" ao ver críticas ao baixo crescimento do Brasil. "Qual País do mundo com exceção da China e da Índia em que a economia está crescendo mais que a brasileira?", questionou. Segundo Lula, o Brasil apenas não cresceu mais nesses últimos anos em função de os governos de outros países não estarem "comprometidos" com os trabalhadores.

"A crise teria sido resolvida se dirigentes mundiais fossem comprometidos com os trabalhadores. Se não tivesse esse disparate para lidar com a economia no mundo inteiro, a nossa economia poderia estar crescendo mais. Qual país tem a perspectiva mais animadora que o Brasil?", declarou.

Lula disse ainda que os protestos que tomaram as ruas das principais cidades do País em junho são consequência da "ascensão social" iniciada no seu governo. Para ele, essas conquistas geram a necessidade de novos avanços. "O povo não se contenta mais apenas com o Minha Casa, Minha Vida."

As declarações foram dadas pelo ex-presidente Lula durante o 3º Encontro do Interior - Para São Paulo Crescer com o Brasil, organizado pelo PT na cidade de Bauru, na região noroeste do Estado de São Paulo.