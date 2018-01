Enigmática, Marina evita falar sobre futuro político

São Paulo - Uma Marina Silva enigmática e reservada participou nesta sexta-feira, 12, de um evento na capital paulista. Na primeira fala em um evento público após o segundo turno das eleições presidenciais, Marina não quis atender à imprensa e se ateve a um discurso teórico no debate promovido pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS). Com um "marinês castiço", segundo ela própria, a ex-ministra falou sobre política, conservadorismo e sobre o preço de se arriscar.

Uma das poucas referências que a ex-ministra fez ao período eleitoral foi ao chamá-lo de "avassalador", concordando com o professor de Relações Internacionais da UnB Eduardo Viola, que havia falado antes dela. Viola, que apoiou a candidatura de Marina, chegou a dizer que o partido que está no governo - o PT de Dilma Rousseff - autorizou o "uso massivo" da mentira para vencer o pleito.

Marina não falou diretamente da campanha deste ano, nem do momento crítico para ela em que decidiu apoiar o candidato do PSDB, Aécio Neves. Mas ela contou, no início de sua fala, que estava impactada por ter ido assistir no dia anterior à peça "A Alma Imoral", baseada em livro homônimo de Nilton Bonder.

Fez referências a dissimulações e a transgressões individuais. E disse que o livro mostra a questão do "apego excessivo a si mesmo", em relação a pessoas que gostam demais de si mesmas, para Marina o verdadeiro conceito do "conservador". "Não se arriscar em relação a determinados aspectos e pagar um preço muitas vezes difícil, por não ficar na forma de si mesmo, é algo difícil e doloroso", disse em um trecho de sua intervenção, em que defendeu a política como principal ferramenta de mudança social. "Esse é o momento de a gente viver esse contato com a transgressão que respeita o outro", completou em outro momento.

Marina elogiou a iniciativa do IDS, de preparar um documento plataforma, com propostas para o Brasil em eixos social, econômico, sustentável, político. Disse que a palavra escrita é o que evita a dissimulação, outro tema central para a peça e que, refletiu, é tão negativa para a vida em sociedade. "Botar no papel as coisas é muito bom, evita a dissimulação, porque a dissimulação não favorece a vida política, a vida democrática, a vida cultural", disse, ressaltando ter ficado feliz ao ver que muitas das propostas construídas na plataforma estavam contempladas em seu programa de governo.

A ex-ministra disse também que é necessário pensar formas de melhorar a qualidade da representação política, enfrentando o paradoxo de se achar uma maneira de inovar, renovar e ao mesmo tempo conservar o que há de positivo no sistema. "Boa parte do que conquistamos, do que precisamos conquistar, talvez não aconteça por causa do atraso na política", disse, emendando na sequência que isso não é culpa de um partido ou de uma pessoa, mas do sistema como um todo.

Marina admitiu ela mesma usar o que os jornalistas chamam de "marinês castiço", sobre a elaboração de seu discurso. Afirmou que "muitas coisas acontecem nos espaços entre as eleições", que é quando a vida política verdadeiramente acontece. Terminou com uma frase clássica de seus discursos: "A verdade não está com nenhum de nós, mas entre nós".

No início do evento, Marina disse ao Broadcast Político que preferia não dar entrevista neste momento por estar refletindo sobre questões pós-eleitorais, mencionou o esforço de coleta de assinaturas para a legalização do projeto de partido Rede Sustentabilidade, mas novamente não respondeu se pretende deixar o PSB e migrar para a nova legenda assim que ela for oficializada.