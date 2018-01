Engenheiro nega ser emissário de propina na estatal

A defesa do engenheiro entregou petição à Justiça Federal em que destaca a disposição de Nakandakari em "colaborar com as investigações em tudo o que for necessário".

Os advogados da Galvão Engenharia sustentam que a empreiteira pagou R$ 8,3 milhões em propina, de 2010 a 2014, a um "emissário" da Diretoria de Serviços da Petrobrás. De acordo com a versão da defesa da Galvão Engenharia, ele teria sido ameaçado por Nakandakari, "pessoa que se apresentou como emissário da Diretoria de Serviços da Petrobrás na presença de Pedro Barusco".

Ex-gerente executivo da Diretoria de Serviços, Barusco está fazendo acordo de delação premiada. O ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa, também em delação, disse que a Galvão "participava do processo de cartelização e repassou dinheiro para partidos políticos". Costa afirmou que Fonseca "participava de reuniões com ele na Petrobrás e chegou a mencionar reunião entre as empresas do cartel". Ele disse que Fonseca era seu "contato" na Galvão.

A defesa de Fonseca alega que os pagamentos foram feitos pela Galvão Engenharia para contas da LFSN Consultoria, empresa que o executivo diz ter sido indicada por Nakandakari e para a qual teria sido obrigado a fazer os repasses a título de propina. / RICARDO BRANDT e MATEUS COUTINHO