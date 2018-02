Enfraquecida, oposição ensaia reestruturação

Após oito anos de governo Lula e com quatro anos de gestão Dilma Rousseff pela frente, as principais legendas oposicionistas, PSDB e DEM, saem debilitadas da cena eleitoral de 2010, num quadro considerado difícil pelos próprios dirigentes.

Para se fortalecer, começam 2011 com três apostas: usar seus governos estaduais como vitrines, tentar ser mais oposição no Congresso e arrumar a casa para as disputas municipais de 2012. Mas, para a receita dar certo, admitem ser necessário um pouco de "sorte": uma crise política na base aliada, que já teria começado em razão da partilha de cargos no governo, e um cenário econômico mais difícil do que o enfrentado nos anos Lula. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.