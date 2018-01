Ênfase no social vai ser dada na propaganda Preocupado em melhorar a sua imagem, o governo federal quer iniciar no final do mês a exibição de uma série de propagandas mostrando o que o presidente Fernando Henrique Cardoso está fazendo, principalmente em relação aos programas sociais. Esta seria, inclusive, uma forma de ajudar José Serra, que será lançado candidato do PSDB, partido do presidente, a deslanchar nas pesquisas. O governo está convencido de que os programas sociais como bolsa-renda, bolsa-escola e outros podem funcionar como um dos maiores propulsores da elevação do índice de popularidade do presidente. Uma das grandes preocupações da Secretaria de Comunicação do governo é com os 13 ministros que vão sair candidatos. A secretaria está se reunindo com eles para tentar organizar um cronograma de divulgação de suas ações. As propagandas feitas individualmente pelos ministérios, que estavam para ser divulgadas, deverão ser suspensas, até que se acerte uma forma mais ou menos comum às propagandas, sempre com intuito de mostrar que elas são fruto da administração Fernando Henrique. Outra preocupação do governo é que o tempo de divulgação dos programas é curto. Como este é um ano eleitoral, o Planalto tem apenas até julho para dar publicidade às suas ações. O governo tem pressa em colocar este trabalho em prática, principalmente porque a sabe que os programas eleitorais do PFL voltarão ao ar, mostrando maciçamente a figura da governadora do Maranhão, Roseana Sarney. A publicidade via televisão seria uma espécie de programa eleitoral do governo federal durante os próximos seis meses. A partir de julho, as propagandas desse tipo são proibidas pela lei eleitoral. Mas o Planalto não quer usar apenas os programas sociais que atendem à classe mais pobre para mostrar o que fez nestes sete anos. Ele quer aproveitar a redução do preço da gasolina, que tem grande apelo junto à classe média, para mostrar que agiu em todos os setores.