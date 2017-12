Enéas volta de licença médica com novo visual O deputado federal Enéas Carneiro (Prona-SP) voltou nesta terça-feira à Câmara depois de uma licença médica e quase não foi reconhecido: Enéas, famoso pelo bordão "Meu nome é Enéas" e pela barba gigantesca, chegou de rosto barbeado à Câmara. O deputado teve uma inflamação no estômago e uma pneumonia, mas já está recuperado e já anunciou: vai concorrer, de novo, à Presidência da República. Será a quarta vez. A primeira foi em 1989. Apenas em 2002 Enéas desistiu, tentou a Câmara dos Deputados e foi eleito com 1,7 milhão de votos. Dessa vez, terá que contar apenas com o bordão para ser reconhecido. Até outubro, dificilmente conseguirá recuperar a famosa barba.