Enéas desiste da pré-candidatura por motivos de saúde O deputado federal Enéas Carneiro (Prona-SP) decidiu retirar o seu nome da corrida presidencial por motivos de saúde. Ele preferiu concorrer à reeleição para a Câmara dos Deputados e sua saída da disputa aumenta as chances de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vencer a eleição já no primeiro turno. Nas eleições de 2002, Enéas foi campeão entre os candidatos à Câmara com 1,5 milhões de votos. Dessa vez, ele pretendia voltar a concorrer à Presidência, como fizera em 1994 e 1998, mas preferiu cuidar da saúde. No próximo mês, Enéas precisará se submeter a sessões de quimioterapia. O deputado tem leucemia e o tratamento obrigou-o, inclusive, a ficar sem barba, uma de suas marcas registradas, assim como o bordão, "meu nome é Enéas". Por conta de vantagem de Lula nas pesquisas de intenção de voto, quanto menos candidatos se inscreverem na disputa, mais difícil será que seus adversários somem o total necessário para evitar a vitória de Lula no primeiro turno. Até agora, mantêm-se na disputa presidencial Lula, o tucano Geraldo Alckmin, Heloisa Helena (PSOL), Cristovam Buarque (PDT), José Maria Eymael (PSDC) e Ruy Pimenta PCO). Existe a possibilidade de o PSC lançar Rogério Vargas com o apoio do ex-governador do Rio Anthony Garotinho.