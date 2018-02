Endividado, PT queima estoque de campanha

Na sede do PT, a lojinha instalada logo à entrada do prédio anuncia a queima do estoque. O saldão petista reúne sobras da maratona eleitoral, enfeites com homenagens a Lula e camisetas produzidas sob medida para o dia da posse de Dilma, em 1.º de janeiro.

Em tempos de aperto para pagar dívidas de 27,7 milhões, herdadas da campanha de Dilma, a imagem da primeira mulher presidente é vendida por uma pechincha. Duas camisetas com fotos dela, com ou sem a companhia de Lula, saem agora pelo preço de uma: R$ 10. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.